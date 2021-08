Terremoto del 2016: a cinque anni dalla tragedia una giornata di approfondimenti Rai sul sisma

23 agosto 2021 a

a

a

Alle 3 e 36 del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 colpì il "cratere" compreso fra Marche, Umbria e Lazio, distruggendo interi paesi, fra cui Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, e facendo centinaia di morti. Due potenti repliche si verificarono il successivo 26 ottobre al confine umbro-marchigiano, tra i comuni della provincia di Macerata di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. Il 30 ottobre 2016 fu registrata la scossa più forte, di magnitudo momento 6.5, con epicentro in Umbria tra i comuni di Norcia e Preci, in provincia di Perugia. Una nuova sequenza scosse la terra il 18 gennaio 2017, con epicentri localizzati tra i comuni aquilani di Montereale, Capitignano e Cagnano Amiterno. Questo insieme di eventi ha provocato decine di migliaia di sfollati, centinaia di feriti e 303 morti, dei quali 3 per via indiretta.

Il premier Draghi ad Amatrice il 24 agosto per commemorare le vittime

Un disastro impresso per sempre nella memoria degli italiani: le strazianti immagini di Amatrice, della Basilica di san Benedetto di Norcia ridotta quasi interamente in macerie, o della devastazione a Castelluccio di Norcia, hanno fatto il giro del mondo e sono tuttora una ferita aperta. A questo dramma sono seguiti 5 anni di lenta e faticosa ricostruzione, che certo non ha tratto giovamento dalla pandemia di Covid. In occasione dell’anniversario del sisma la Rai, sui suoi canali tv, radio e web dedicherà dirette e approfondimenti al racconto di quella notte in cui città come Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto divennero simbolo della distruzione. Tutte le testate giornalistiche saranno impegnate nel ricostruire gli eventi, cosa ha significato per i circa 17mila sfollati la vita nelle sistemazioni provvisorie e cosa sta accadendo ora in quei territori, dando ampia copertura all’argomento nelle varie edizioni dei telegiornali e giornali radio.

Veglia ad Amatrice. Allo stadio Tilesi si ricordano le vittime di 5 anni fa

Nell’intera programmazione di Rai1, a partire dalle 7.10 con «Uno Mattina Estate» e poi alle 9.55 con «Dedicato», verrà dato spazio alla ricorrenza del terremoto del Centro Italia con interviste e servizi. Alle 10.55, a cura del Tg1, la diretta della messa in suffragio delle vittime del terremoto da Amatrice, la città che si ritrovò a contare 239 morti tra le macerie. Il testimone passa poi, dalle 15.40, a «Estate in diretta». Su Rai3 la mattina di «Agorà Estate», in onda dalle 8.00, si snoderà tra le riflessioni degli ospiti in studio e le immagini di quei giorni di 5 anni fa, tra gli edifici sgretolati e il lavoro di chi è giunto in soccorso della popolazione.

Ricostruzione, firmato il protocollo sulla legalità

Il premier Draghi ad Amatrice il 24 agosto per commemorare le vittime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.