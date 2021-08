Covid, il bollettino di oggi domenica 22 agosto: in Italia 5.923  nuovi casi e 23 morti. Tasso di positività al 3,4%

22 agosto 2021 a

Il bollettino di oggi, domenica 22 agosto 2021, evidenzia 5.923 nuovi casi di contagio da Covid e altri 23 morti (ieri erano stati 45). I posti occupati in terapia intensiva sono 472 (+6) mentre i ricoveri ordinari sono 3.767 (3.733 ieri). Il tasso di positività, a fronte di 175.539 tamponi effettuati, si attesta al 3,4% (ieri 2,9%). I guariti sono 4.382. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 130.699.

A seguire i casi Regione per Regione (Casi totali, attuali e incremento giornaliero)

Lombardia: 865.162 (12.246) (406)

Veneto: 449.463 (12.663) (420)

Campania: 441.563 (9.534) (470)

Emilia-Romagna: 406.893 (14.469) (555)

Lazio: 370.909 (17.358) (454)

Piemonte: 370.558 (3.643) (177)

Toscana: 266.351 (12.265) (594)

Sicilia: 264.552 (23.460) (1.350)

Puglia: 261.497 (4.625) (261)

Friuli Venezia Giulia: 109.888 (940) (78)

Marche: 109.081 (2.936) (140)

Liguria: 108.542 (1.991) (162)

Abruzzo: 78.312 (2.348) (117)

Calabria: 75.292 (3.891) (213)

P.A. Bolzano: 74.593 (644) (38)

Sardegna: 69.363 (7.845) (256)

Umbria: 60.869 (1.958) (116)

P.A. Trento: 47.171 (506) (48)

Basilicata: 28.436 (1.280) (52)

Molise: 14.136 (189) (9)

Valle d'Aosta: 11.982 (147) (7)

E intanto tiene banco la questione terza dose. "L’immunità di gregge non si raggiungerà. Ma non è un fallimento, è una caratteristica intrinseca del virus con cui abbiamo a che fare" ha detto in un’intervista al ’Fatto Quotidiano' il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, spiegando che "i coronavirus, non solo il Covid-19, non determinano immunità per la vita. Ci si può infettare se gli anticorpi prodotti dalla guarigione si esauriscono o quando scade la copertura vaccinale" ma sostiene che "il vaccino è l’unica via di uscita. Il punto di equilibrio è garantire la possibilità che la maggior parte della popolazione sia immunizzata nell’arco di 9-12 mesi". E ribadisce che "ci sarà bisogno di una terza dose".

