Serie A: Dazn zoppica nel primo match e gli utenti scatenano l'ironia. Ecco i tweet

Un esordio contraddistinto dal simbolo del cerchietto che si ricarica per la Serie A Tim, iniziata ufficialmente oggi con il poderoso 4-0 dell'Inter in casa contro il Genoa. Ma prima di gioire o rattristarsi per l'esito della partita, molti appassionati di calcio hanno dovuto assaporare il panico - e la conseguente furia - per il segnale zoppicante, con la conseguente frenesia di verificare sul web o con gli amici se il problema fosse condiviso. Un disguido rientrato presto, ma nulla è valso a placare l'irritata ilarità dei tifosi, e per ore l'hashtag #Dazn è stato fra i trend principali di twitter.

"C'è stato solo uno spike di qualche minuto su una delle cdn (la rete di server, ndr) globali all'inizio del match", ma il problema "è stato risolto in pochi minuti". Il colosso dello streaming sportivo ha prontamente chiarito, ma non è bastato dire che "la app ora funziona regolarmente": la Serie A era ormai iniziata, i fan erano affamati di calcio e il buffering, si sa, è la cosa più odiosa che possa capitare ad un utente bellamente spanciato davanti a uno schermo. E così si è scatenata un'ondata social, un misto fra rabbia e ironia (in tanti hanno ricordato come Dazn non sia nuova a cali di frame rate nel bel mezzo degli eventi), fra chi ricorda che l'abbonamento mensile non costa certo poco, e chi invece ha preferito buttarsi direttamente sulla creazione di esilaranti meme: come l'utente che, per evidenziare la perdita di qualità dell'immagine durante il match, tale da rendere i giocatori sgranati e 'pixellati', ha condiviso la foto di un vecchio videogame di calcio dalla grafica poligonale, come quelli delle sale giochi.

Da me si vede bene, l'Inter è passata in vantaggio.#DAZN pic.twitter.com/LSm8i8WHtK — Juanito (@juanito92e) August 21, 2021

E ancora, c'è chi ha ricordato come alcuni competitor dello streaming abbiano esordito con un'efficienza impeccabile, e dunque non esistano scuse da accampare per la qualità del servizio, ed altri che hanno condiviso l'angoscia di essersi sentiti nella stessa situazone dell'anno scorso. Insomma, dove che sia la verita, la 'querelle' è valsa senz'altro un simpatico giro di cinguettii su Twitter., che qui in parte riportiamo.

Cosi da 10 min...#DAZN pic.twitter.com/s6qUug5m3o — Parliamodicalcio! (@Diretta7) August 21, 2021

30€ al mese per sta roba e siamo solo alla prima giornata... come sempre eccezionale #DAZN @DAZN_IT #InterGenoa pic.twitter.com/mzfd3wuVPF — Marty (@MartinaBuzzetti) August 21, 2021

