Covid, il bollettino di oggi sabato 21 agosto: in Italia 7.470 nuovi casi e 45 morti. Tasso di positività al 2,92%

21 agosto 2021 a

a

a

Il bollettino di oggi, sabato 21 agosto 2021, evidenzia 7.470 nuovi casi di contagio da Covid e altri 45 morti (ieri erano stati 49). I posti occupati in terapia intensiva sono 466 (+11) mentre i ricoveri ordinari sono 3.733 (+41 rispetto a ieri). Il tasso di positività, a fronte di 255.218 tamponi effettuati, si attesta dunque al 2,92% (ieri 3,27%). I guariti sono 5.462. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 129.222. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Sicilia (1.739), Veneto (733) e Toscana (639). Quelle con l’incremento minore sono Molise (2) e Valle d’Aosta (7).

Vaccini, Rasi contro l'Oms: "Posizione sul terzo mondo populista. Terza dose necessaria? Non è detto"

A seguire i casi Regione per Regione (totale casi, attuali e incremento)

Lombardia: 864.756 (12.132) (540)

Veneto: 449.043 (12.694) (744)

Campania: 441.093 (9.481) (585)

Emilia-Romagna: 406.338 (14.196) (622)

Lazio: 370.455 (17.480) (553)

Piemonte: 370.381 (3.581) (225)

Toscana: 265.757 (12.265) (639)

Sicilia: 263.202 (22.629) (1.739)

Puglia: 261.236 (4.505) (364)

Friuli Venezia Giulia: 109.811 (938) (103)

Marche: 108.941 (2.978) (198)

Liguria: 108.380 (1.987) (153)

Abruzzo: 78.195 (2.231) (150)

Calabria: 75.079 (3.838) (290)

P.A. Bolzano: 74.555 (669) (65)

Sardegna: 69.107 (7.708) (313)

Umbria: 60.753 (2.009) (100)

P.A. Trento: 47.123 (500) (29)

Basilicata: 28.384 (1.265) (49)

Molise: 14.127 (182) (2)

Valle d'Aosta: 11.975 (153) (7)

Coronavirus, 23 nuovi casi e 15 guariti. I positivi salgono a 286

E intanto il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, è tornato ad esprimersi sulla per ora 'scampata' zona gialla in Sicilia, ma anche sulla questione vaccini. "Quello che ci preoccupa è la salute dei cittadini, non tanto la zona gialla che resta sempre un dato negativo ma in cui prima o poi andrà la gran parte delle regioni d’Italia. Ci preoccupa questo muro contro il vaccino che interessa tantissima gente, per fortuna non la maggioranza" ha detto Musumeci durante un'intervista a SkyTg24, a proposito del boom dei contagi nell’isola e del rischio che comunque, nei prossimi giorni, la Sicilia passi in zona gialla.

"Vaccino tossico", il falso documento che impazza sul web. "Fake news che costerà morti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.