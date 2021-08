Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 agosto: la classifica dei segni zodiacali | Video

21 agosto 2021 a

Paolo Fox è intervenuto come di consueto all'interno della puntata di Uno Weekend, in onda tutti i sabati e le domenica su Rai 1 per fare l'oroscopo della settimana da lunedì 23 a domenica 29 agosto (clicca qui per vedere il video, dal minuto 23) con la classifica dei segni zodiacali.

All'ultimo posto i Gemelli: vi sentite un po' fuorigioco o cercate le cose ma vi trovate spesso a dover ripartite da zero. In vacanza non arrabbiatevi, altrimenti rischiate di provocare piccoli conflitti in amore. Seguono i Pesci: chi è innamorato non deve fare dispetti a un ex, magari per far vedere che siete usciti da una crisi. Ci sono tormenti nelle situazioni sentimentali, c'è chi pensa di aver dato un po' troppo al partner. Poi il Capricorno: siete persone tutte d'un pezzo, molto determinate ma in questi giorni vivete problemi sul lavoro, trattative e accordi con riflessi negativi anche in amore. E' poi la volta dell'Ariete, che vivranno discussioni in famiglia specie nelle giornate di mercoledì e giovedì. Saranno giorni impetuosi, ma sta riprendendo quota. Nel prossimi anno ci sarà Giove nel segno (da maggio) ma intanto vi state rimettendo in gioco. Attenzione se dovete riconfermare un accordo.

Tocca poi al Leone: o si fa come dite voi o sono guai, specie venerdì e sabato. Siete un segno un po' despota, ma ascoltate anche gli altri, soprattutto in amore. Cancro: Venere è un po' strana in amore. Amate mettere alla prova i rapporti sentimentali: state scuotendo una persona da cui volete affetto. Tocca poi al Sagittario: le innovazioni contano e avete molta voglia di vivere: la settimana sarà buona mercoledì e giovedì ma non tralasciate i sentimenti; sul lavoro ci sono dei ritardi e penserete di essere vittime di un'ingiustizia. Nella parte alta della classifica c'è l'Acquario, che vede Venere in un bel momento con i rapporti d'amore che vanno a gonfie vele, soprattutto nella giornata di domenica prossima Sarà una settimana interessante per rapporti con gli altri: amate le persone ma avete retrogusto di Saturno, quindi vorrete anche stare per i fatti vostri. Vergine: entro febbraio metterete a posto tante cose anche sul lavoro, ma intanto vivete un cielo tranquillo per i sentimenti. Al terzo posto lo Scorpione: avete avuto tante arrabbiature negli ultimi giorni, siete troppo autocritici ma ora liberatevi dalle tensioni. In questo periodo avete bisogno di stare bene e così sarà soprattutto lunedì e martedì. E' la volta poi della Bilancia: siete pronti ad amare e ascoltare gli altri. Non cedete alle lusinghe, solo per piacere agli altri. Altrimenti vi trascinate rimorsi e problemi interiori. Primo posto per il Toro: è difficile non volervi bene e sapete come farvi amore. Siete dolci, disponibili, ma costruttivi e razionali. Da venerdì bella Luna e Marte, forse è la settimana giusta per scelte importanti sul lavoro.

