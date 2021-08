Angelina Jolie debutta su Instagram: "Lo faccio per dare voce all'Afghanistan". Boom di follower

20 agosto 2021 a

Angelina Jolie, una delle rare superstar ancora prive di un account Instagram, ha deciso di fare finalmente il suo debutto nella piattaforma social, mostrando un approccio in linea con la sua attività di ambasciatore dell'Unhcr. La star di Hollywood ha infatti aperto oggi un profilo condividendo la lettera di una ragazza afghana. "In questo momento, il popolo afghano sta perdendo la capacità di comunicare sui social media e di esprimersi liberamente: ho deciso di aprire un profilo Instagram per condividere le loro storie e quelle di tutti coloro che nel mondo lottano per i diritti umani", è stata la spiegazione dell’attrice, da molti anni attiva su cause umanitarie.

In poche ore, il suo profilo ha quasi raggunto i 3 milioni di follower. La star ha ricordato di essere stata al confine dell’Afghanistan poco prima degli attacchi dell’11 settembre 2001 per incontrare i profughi del regime talebano. Dopo 20 anni di intervento armato Usa, ritiene che "spendere così tanto tempo e denaro, versare sangue e perdere denaro per arrivare a questo è un fallimento quasi impossibile da capire".

Con il titolo "Una lettera da una ragazza afghana", l’attrice ha condiviso la scrittura di un’adolescente che, per motivi di sicurezza, non menziona il suo nome o dove vive; la giovane donna racconta la sua paura per l’avvento al potere dei talebani, rifiutandosi di credere che siano cambiati come sostengono.

