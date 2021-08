Canzone segreta, il pianto di Paola Perego: scoppia in lacrime per la figlia Giulia

20 agosto 2021 a

Lacrime di vera commozione per Paola Perego, ospite a Canzone Segreta su Rai1. La conduttrice televisiva è scoppiata in un pianto liberatorio quando è stato presentato il suo ospite segreto, la figlia Giulia. Il tutto durante un live di Gigi D'Alessio, che le ha cantato "Avrai". Paola Perego, che da poco ha perso l'amato padre Pietro, ha parlato del "cerchio della vita" che ricomincia: proprio la figlia ha chiamato il nipotino Pietro, a cui lei è attaccatissima, tanto da ammettere di fare continue videochiamate per poterlo vedere quando non le è possibile visitarlo. "Non sa cucinare" ha detto di Paola, scherzando, l'amico Gigi D'Alessio. "Ma è bravissima a fare i toast" ha rincarato Giulia. Commozione anche per la conduttrice, Serena Rossi. "Il vero miracolo lo avete fatto con Giulia, lei è così riservata che non avrei mai pensato potesse venire qui. Grazie, davvero" ha concluso la Perego.

