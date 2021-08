Tragedia sul Monte Bianco: muore alpinista italiano. Seconda morte in alta quota in un giorno

20 agosto 2021 a

Un alpinista italiano è morto questo pomeriggio, dopo una caduta nel massiccio del Monte Bianco. L’uomo, secondo quanto è stato reso noto dai media francesi, è precipitato nel settore del ’Dente del Gigante', un gigantesco sperone di roccia sul confine franco-italiano, a nord del Monte Bianco (oltre i 4000 metri di altezza). Il corpo della vittima è stato trasportato a Chamonix dal Plotone della gendarmeria di Alta montagna francese.

Un'altra tragedia in alta quota si è verificata in provincia di Bergamo ieri, ma le operazioni per il recupero del corpo si sono concluse solo nel tardo pomeriggio di oggi. A perdere la vita è stato un giovane alpinista di 25 anni di Parma, morto precipitando ieri sul Pizzo Coca, in Val Bondione, in provincia di Bergamo. Il Soccorso alpino della VI Delegazione orobica è stato allertato ieri sera intorno alle 19 per il mancato rientro del ragazzo. Sono subito partite le squadre e dalla base di Caiolo (Sondrio) è decollato l’elisoccorso Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) che ha tentato un primo avvicinamento, impedito però dalla nebbia fitta. Circa mezz’ora dopo è arrivato l’elicottero di Brescia, che ha effettuato un sorvolo con esito negativo.

Si è allora deciso di portare in quota le squadre della stazione di Valbondione, una sulla cima del Pizzo e l'altra in un punto d'atterraggio più basso. E' stato lo squillo del cellulare a permettere il triste ritrovamento. Intorno alle 23, spiega una nota del Soccorso alpino, "è stato sentito il suono del telefonino del ragazzo". Seguendo il rumore, i tecnici si sono calati lungo un canale molto impervio per diverse decine di metri e hanno infine avvistato il corpo dell'alpinista, che si trovava "un’ottantina di metri al di sotto. Le condizioni però rendevano impossibile avvicinarsi fino al punto" in cui era stato avvistato. Il recupero in elisoccorso è stato possibile solo nel tardo pomeriggio di oggi, quando le condizioni meteorologiche sono migliorate.

