Ancona, frana al Conero: evacuati 32 bagnanti. La spiaggia è interdetta alla balneazione

A volte gli avvertimenti non bastano: forse si pensa che siano stati messi lì per un eccesso di scrupolo, e così non gli si dà il giusto peso. Anche se i cartelli recitano esplicitamente che c'è un "pericolo di frana". Sì, perché alcune aree della stupenda riserva del Conero, nell'Anconetano, le cui calette immacolate sono unanimemente apprezzate da villeggianti e diportisti, non sono sicure. E la cosa non è un mistero, viene segnalata chiaramente.

Ma alcuni bagnanti a caccia di quel brivido di emozione, o di quella foto 'rara', o ancora di quell'esotismo incontaminato a portata d'Italia, forse non tengono gli avvertimenti nel dovuto ordine d'importanza. Magari confidando nella propria capacità esplorativa. E' successo anche oggi, e per fortuna non c'è stata alcuna conseguenza grave. Si erano inoltrati in un'area del Conero interdetta alla balneazione: sono stati messi in salvo i 32 bagnanti che questa mattina, intorno alle 11.30, si trovavano sulla spiaggia del Conero in località Il Trave, sul quale è franato a più riprese un tratto sovrastante di falesia.

I testimoni hanno raccontato di aver udito un boato improvviso e poi di aver visto il massiccio cedimento del costone. L’allarme è stato dato da alcuni diportisti e sul posto sono intervenuti prontamente il personale della Guardia costiera e un equipaggio del Salvamento, con a bordo operatori della Croce Verde, che hanno avviato l’evacuazione delle persone presenti, trasferite nella spiaggia più sicura di Mezzavalle. L’operazione è stata velocissima, anche perchè i cedimenti della falesia si sono succeduti a ripetizione. Nessuno dei bagnanti presenti e dei soccorritori è rimasto ferito. Successivamente, la Guardia Costiera ha anche prestato assistenza a una imbarcazione da diporto 'scuffiata' nelle acque della vicina spiaggia di San Michele a Sirolo: la barca, nel frattempo, era già stata soccorsa da un'altra imbarcazione che aveva anche raccolto le due persone che vi si trovavano.

