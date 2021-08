Roma, 33enne precipita dal quarto piano: indagini in corso. Trovata droga nell'appartamento

20 agosto 2021 a

Giallo in zona Ottavia, alla periferia di Roma. Nella tarda mattinata di oggi, un uomo di 33 anni è precipitato, perdendo la vita, in un cortile interno dall’appartamento al quarto piano di una palazzina. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Compagnia Trionfale; sono in corso le indagini del caso per chiarire l'accaduto. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava in compagnia di un amico, un italiano che sembrerebbe essere l'affittuario dell’abitazione.

Oltre ai traumi mortali causati dalla fatale caduta, stando a quanto emerge, il medico legale intervenuto sul posto non avrebbe riscontrato sulla vittima dei segni evidenti di violenza o dovuti a una colluttazione. C'è invece un altro dato meritevole di analisi: nell’appartamento, in ordine, i militari dell'Arma avrebbero trovato della droga, che potrebbe essere stata consumata tra ieri sera e questa mattina. Al momento, in attesa degli accertamenti del caso, non è dato sapere se ci sia un legame fra le sostanze stupefacenti rinvenute dai Carabinieri nell'abitazione e il tragico episodio, che ha visto il 33enne perdere la vita schiantandosi nell'area adibita a cortile comune della palazzina.

A quanto pare, fra i vicini ascoltati dagli inquirenti nessuno ha segnalato di aver udito urla o, comunque rumori, tali da indurre a pensare ad una lite. Mentre è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima per acquisire ulteriori elementi necessari a chiarire l'accaduto, il giovane con cui la vittima si trovava nell'abitazione, e insieme al quale a quanto emerge aveva trascorso le ultime ore, è stato condotto in caserma per essere ascoltato dai carabinieri. I rilievi tecnico scientifici sono stati eseguiti dai militari della Settima sezione del Nucleo Investigativo.

