Riso ritirato dai supermercati, il prodotto da evitare. Occhio anche ai cracker: il marchio fermato | Foto

Ancora rischio salute per i consumatori nei prodotti presenti nei supermercati. Stavolta nel mirino del Ministero della Salute è finita l'insalata di riso. La segnalazione appunto dello stesso Ministero e dei supermercati Coop, ha riguardato, come riportato dal sito ilfattoalimentare.it, il richiamo precauzionale di un lotto di questo prodotto del marchio Viva la Mamma Beretta per un “errore di ricettazione con possibile presenza di glutine”.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto S691210923 e la data di scadenza del 23 settembre prossimo. L’insalata di riso richiamata è stata prodotta da Piatti Freschi Italia Spa, nello stabilimento di via Fratelli Bandiera 12, a Trezzo sull’Adda, nella città metropolitana di Milano (marchio di identificazione IT 1784L CE). Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio assicurazione qualità dell’azienda al numero 02909851.

Ma non solo. Il ministero della Salute ha anche pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di cracker senza granelli di sale in superficie a marchio Despar per la “possibile presenza di corpi estranei”. Le confezioni coinvolte sono quelle da 500 grammi con il numero di lotto 6111 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 30 luglio 2022. I cracker richiamati sono stati prodotti da Nuova Industria Biscotti Crich Spa, nello stabilimento di via Alcide De Gasperi 11, a Zenson di Piave, in provincia di Treviso.

Non sono certo i primi richiami effettuati dal Ministero della Salute sui prodotti alimentari presenti all'interno dei supermercati italiani. Recentemente a finire nel mirino erano stati i burger e le cotolette vegetali, la fontina e le fette biscottate. In due circostanze su tre (burger e fette biscottate) la causa dello stop era dovuta alla presenza nel cibo di una quantità eccessiva di ossido di etilene.

