Covid, il bollettino di oggi venerdì 20 agosto: in Italia 7.224 nuovi casi e 49 morti. Tasso di positività al 3,27%

Il bollettino di oggi, venerdì 20 agosto 2021, evidenzia 7.224 nuovi casi di contagio da Covid (in lieve calo rispetto a ieri, 7.260) a cui sono seguiti 49 morti (ieri erano stati 55). I posti occupati in terapia intensiva sono 455 (in diminuzione di cinque unità rispetto ai 460 del report precedente) mentre i ricoveri ordinari sono 3.692 (+65 rispetto a ieri). Il tasso di positività, a fronte di 220.656 tamponi effettuati, si attesta dunque al 3,27%. I guariti sono 6.211.

A seguire i casi, Regione per Regione (totali, attuali e incremento)

Lombardia: 864.216 (12.178) (504)

Veneto: 448.299 (12.664) (505)

Campania: 440.508 (9.438) (539)

Emilia-Romagna: 405.718 (13.940) (637)

Piemonte: 370.156 (3.521) (250)

Lazio: 369.902 (17.536) (661)

Toscana: 265.118 (12.374) (700)

Sicilia: 261.463 (21.265) (1.508)

Puglia: 260.872 (4.479) (347)

Friuli Venezia Giulia: 109.710 (941) (113)

Marche: 108.743 (2.999) (156)

Liguria: 108.227 (1.921) (206)

Abruzzo: 78.045 (2.169) (101)

Calabria: 74.789 (3.640) (282)

P.A. Bolzano: 74.490 (625) (58)

Sardegna: 68.794 (7.623) (403)

Umbria: 60.653 (2.067) (128)

P.A. Trento: 47.094 (485) (48)

Basilicata: 28.335 (1.245) (45)

Molise: 14.125 (190) (28)

Valle d'Aosta: 11.968 (162) (5)

Intanto a Firenze alcuni No Vax hanno imbrattato un Hub vaccinale: il blitz si è verificato al Mandela Forum, nel capoluogo toscano, dove alcune scritte come "I vaccini uccidono" sono state lasciate sui cartelli all’entrata della struttura. Ma non si è verificata una interruzione dei lavori. "Le scritte lasciate hanno interessato solo parti esterne al centro vaccinale, dove l’attività prosegue come sempre", fa sapere la Regione Toscana. Anche il presidente Eugenio Giani ha rilasciato una dichiarazione: "Condanniamo qualsiasi comportamento che provochi danno o che tenti di rallentare le vaccinazioni di chi responsabilmente difende la propria e l’altrui salute. Come Regione continueremo con l’invito a vaccinarsi rivolto a tutta la popolazione".

