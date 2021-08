Clima, il disastro dei ghiacciai in Italia: ecco quando si scioglieranno definitivamente

20 agosto 2021 a

La crisi climatica minaccia sempre di più anche i ghiacciai italiani. L'allarme arriva dagli ultimi studi scientifici: entro la fine del secolo infatti la maggior parte dei ghiacciai potrebbe scomparire ed entro il 2050 quelli al di sotto dei 3.500 metri saranno destinati molto probabilmente alla stessa sorte. Le temperature medie degli ultimi 15 anni non ne permettono la sopravvivenza. Questo quanto denunciano Legambiente e il Comitato Glaciologico Italiano (Cgi). Nell’ultimo secolo i ghiacciai alpini hanno perso il 50% della loro area. Di questo 50%, il 70% è sparito negli ultimi 30 anni.

Preoccupa anche lo stato di salute del Calderone, un ghiacciaio appenninico quasi del tutto scomparso e declassato a glacionevato, cioè un accumulo di ghiaccio di ridotta superficie, di limitato spessore e senza un moto di deflusso verso valle del ghiaccio. La campagna glaciologica 2020, coordinata dal Comitato Glaciologico Italiano, ha confermato la tendenza trentennale di marcata contrazione delle masse glaciali del nostro Paese. Una tendenza che appare in accelerazione negli ultimi 15 anni, seppure con modalità e velocità differenziate nei vari settori alpini monitorati. Altro aspetto che emerge riguarda la frammentazione dei ghiacciai. In seguito alla deglaciazione i ghiacciai si stanno frammentando da un corpo glaciale in più parti separate.

Intanto proprio il Cgi, principale riferimento in Italia per gli studi dell’ambiente glaciale e partner scientifico della Carovana dei

ghiacciai, condividerà le sue esperienze di ricerca e un patrimonio di dati secolare custodito nell’archivio del Comitato che ha sede presso l’Università degli studi di Torino. "Sin dal 1911 - ha dichiarato Marco Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano - il Cgi promuove e coordina campagne glaciologiche annuali, e grazie al lavoro di operatori glaciologici volontari e ad un protocollo scientifico stabilito dal Comitato è stato possibile documentare storicamente lo stato dei ghiacciai italiani e quantificare le fluttuazioni delle fronti glaciali per più di un secolo". La prima tappa di Carovana dei Ghiacciai sarà sui ghiacciai dell’Adamello (Lombardia e Trentino, 23-25 agosto).

