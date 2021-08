Vaccini, Rasi contro l'Oms: "Posizione sul terzo mondo populista. Terza dose necessaria? Non è detto"

20 agosto 2021 a

Guido Rasi, professore ordinario di Microbiologia all'Università Tor Vergata e consulente del commissario straordinario all'emergenza Covid, è intervenuto sulla situazione legata alla pandemia in una intervista a La Stampa. "Quando si deciderà sull’utilità della terza dose non dovremo porci il problema del terzo mondo, come fa pur comprensibilmente l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), perché non si toglierebbero dosi a nessuno e non è rallentando i Paesi avanzati che si risolvono i problemi globali - ha sottolineato l'esperto -. La posizione espressa dall'Oms è quindi a effetto, politica e populistica".

Rasi ha quindi proseguito: "L’intervento dell’Oms - ha spiegato - ha il pregio di ricordare il problema del terzo mondo. Siamo tutti d’accordo che finché il virus circolerà avremo il problema delle varianti, ma l’uscita è poco realistica, perché contrastare il contagio in Italia non impedisce di farlo altrove. L’Oms dovrebbe fare delle proposte pratiche. Potrebbe lavorare sui dati di disponibilità dei vaccini, affrontare il tema della logistica, insomma guardare ai temi concreti. Il problema del terzo mondo esiste, ma non è rallentando i Paesi avanzati che lo si risolve. Ci sono tante dosi inutilizzate e poi il vero problema globale è la logistica. Mezzo mondo non riceve il vaccino contro il morbillo e l’Oms si indigna per il Covid".

E poi ancora sulla eventuale terza dose del vaccino: "Che sia necessaria al momento non è detto - ha affermato ancora Rasi -. Presto arriveranno i primi dati di studio e ne sapremo di più. Intanto la macchina commissariale sta lavorando sulla logistica per esserlo. E si potrebbe partire entro fine anno per alcune categorie. Non credo ci si rivaccinerà tutti, ma personale sanitario e fragili sì. Poi si valuterà la discesa per età. Diciamo che se i dati confermassero l’utilità della terza dose tra il nono e il dodicesimo mese dalla seconda bisognerebbe pensare di farla".

