Covid, il bollettino del 19 agosto: in Italia 7.260 nuovi casi e 55 morti

Il bollettino di oggi, giovedì 19 agosto, evidenzia una ulteriore crescita dei nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi casi sono stati 7.260 a cui sono seguiti 55 morti (ieri erano stati 69). Crescono anche gli ingressi in terapia intensiva, saliti di 40 unità, tanto che ora nel Belpaese ci sono 460 posti letti complessivamente occupati in questi reparti.

Zangrillo mette da parte il Covid: "Bisogna curare gli altri malati, prima che sia troppo tardi"

I ricoveri ordinari sono invece 3.627, in aumento di 68 unità rispetto a ieri. I tamponi complessivamente eseguiti sono stati 206.531, con un tasso di positività salito così al 3,5 per cento. Il maggiore incremento dei casi si è registrato in Sicilia con 1.377 nuovi contagi e 83 ricoveri in terapia intensiva; l'isola corre peraltro il serio rischio di tornare da lunedì in zona gialla. La certezza si avrà solo domani ma, a quanto si apprende, l’Italia dovrebbe restare tutta in bianco, Sicilia compresa, anche la prossima settimana. I dati di epidemia e ospedalizzazioni sono in corso di aggiornamento e lavorazione, ma i numeri rivelerebbero valori stabili su terapie intensive e ospedalizzazioni anche in Sicilia, che rimane la Regione più a rischio

Salgono morti e contagi: i dati di oggi

