Rave Viterbo, Paragone a Zona Bianca: "Cariche della polizia per sgomberare la festa"

"Cariche della polizia per sgomberare il rave party nel viterbese". E' quanto chiede Gianluigi Paragone, senatore e leader di Italexit, ospite di Zona Bianca su Rete 4. Il parlamentare chiede un'azione forte del Viminale, "perché non capisco le cariche contro i ristoratori che protestavano in piazza contro il green pass, mentre in questo caso non si può fare altrettanto contro il gruppo di imbecilli, molti dei quali sono anche dei tossici", ha detto.

Parole forti da cui il conduttore, Giuseppe Brindisi, ha preso le distanze, ma Paragone le ha ribadite: "Me ne prendo tutte le responsabilità". A chiedere interventi forti sul party che dura da cinque giorni in una zona di 30 ettari a Valenzano, in provincia di Viterbo, è anche il vice direttore del quotidiano La Verità, Francesco Borgonovo, e persino l'ex ministro Pd all'economia, Roberto Gualteri. Entrambi hanno concordato sulla necessità di interventi forti e decisi per evitare che la festa si protragga, come previsto, fino a domenica.

"Ci sono i droni con cui si può controllare il territorio, ci sono controlli sul web e sui social, possibile che nessuno sia stato in grado di rendersi conto di quel che stavano organizzando?", ha chiesto poi Paragone. Nella trasmissione è stato poi intervistato anche il proprietario dell'area, che ha subito un danno ambientale importante nel suo terreno, oltre a quello diretto dovuto all'impossibilità di far uscire i propri capi di bestiame.

