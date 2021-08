Incubo in albergo, oltre 100 persone intossicate in vacanza: caccia al cibo che ha messo tutti ko

18 agosto 2021 a

Una vacanza da incubo, per colpa di una intossicazione alimentare che ha colpito gran parte degli ospiti di un hotel. E' successo a Ischia, con almeno 25 persone che hanno richiesto le cure dei sanitari mostrandone tutti i sintomi e che sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli presente sull'isola campana. Le altre persone colpite dall’intossicazione ma in maniera meno severa sono rimaste in albergo, più o meno un centinaio di unità.

Sono ovviamente in corso tutti gli accertamenti del caso nella cucina dell’albergo per capire cosa ha potuto provocare un disagio così palese per gli ospiti: per tutti i sintomi erano quelli di una dissenteria, i sanitari hanno attuato un particolare protocollo per consentire l’assistenza quasi in contemporanea alle persone che ne hanno avuto bisogno. Stando alle ricostruzioni riportate dalla stampa locale, i primi malori sarebbero stati riscontrati nella notte di martedì 17 agosto.

A lamentarsene una decina di ospiti, che poi sono saliti a 25: tanti ne sono ricoverati all’ospedale, ma risulta almeno un altro centinaio di persone che è rimasto in albergo con gli stessi sintomi, seppur in forma più lieve. La buona notizia è che neanche tutti i pazienti, anche quelli ricoverati, sono in condizioni discrete e comunque non in pericolo. Non resta che attendere che le indagini facciano il loro corso per risalire all’alimento che ha intossicato tutti. L'intossicazione alimentare è un termine dato alle infezioni con i batteri, i parassiti, i virus, o le tossine dai germi che pregiudica appunto la salute degli esseri umani tramite la contaminazione di acqua o cibo. I sintomi più frequenti sono rappresentati da dolori addominali, nausea, emicrania, debolezza (più o meno grave), diarrea, febbre e dolori ai muscoli. Insomma, non certo una cosa piacevole, tanto meno durante un periodo di vacanza. Dove si sa tuttavia come l'imprevisto può essere dietro l'angolo. I carabinieri della stazione di Forio d’Ischia, insieme a personale dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno ispezionato la cucina e alla fine sanzionato il titolare per complessivi 2500 euro. Trentadue i chili di alimenti congelati privi di tracciabilità posti sotto sequestro. Individuata anche un’area esterna alla cucina priva di requisiti strutturali e igienici.

