Torino, aggrediscono barbaramente amico 27enne: arrestati in 2 per tentato omicidio

La Squadra mobile di Torino ha arrestato due uomini di 18 e 31 anni, entrambi torinesi, per il tentato omicidio di un loro amico 27enne, avvenuto al culmine di una lite dopo una serata trascorsa insieme al pub. La vittima era stata trovata e soccorsa in stato d’incoscienza in corso Racconigi e poi trasportata all’ospedale Martini. Quindi il trasferimento d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco, dove si trova tuttora in prognosi riservata. Secondo la ricostruzione della polizia, il 27enne e i due fermati, dopo aver trascorso la serata in un locale, si erano spostati verso corso Racconigi, dove è iniziata un’accesa discussione, culminata con l’aggressione fisica.

Grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e alla dichiarazione di un testimone, che ha assistito alla violenza e ha subito allertato i soccorsi, gli agenti hanno rintracciato i responsabili il giorno successivo. Durante le perquisizioni nei loro appartamenti, la Polizia ha anche trovato e sequestrato gli abiti utilizzati la sera del fatto. Dinanzi al pubblico ministero i due avrebbero ammesso le proprie responsabilità e il Gip ha convalidato i provvedimenti di fermo disponendo la custodia in carcere per il 31enne e gli arresti domiciliari per il 18enne. Non sono però chiari i motivi che hanno scatenato la lite.

L'esecuzione delle misure cautelari risale alla serata di venerdì 13 agosto, mentre i fatti al giorno prima. Lunedì 16 agosto, la convalida dei provvedimenti di fermo: custodia in carcere per il 31enne e arresti domiciliari per il 18enne.

