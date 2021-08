Covid, il bollettino di oggi martedì 17 agosto: 5.273 nuovi positivi e 54 morti. Tasso di positività al 2,2%

17 agosto 2021 a

Il bollettino Covid di oggi, martedì 17 agosto 2021, conta 5.273 nuovi casi, secondo quando comunicato dal Ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 54 decessi. Il tasso di positività si attesta al 2,2%, a fronte di 238.073 tamponi totali effettuati. I posti in terapia intensiva attualmente occupati si attestano a 423 (+19). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.472 in totale, con un incremento di 138 unità nelle ultime ventiquattro ore. I guariti sono 4.794.

A seguire i casi Regione per Regione (totale, attuali, incremento)

Lombardia: 862.414 (12.906) (374)

Veneto: 446.514 (12.965) (422)

Campania: 438.764 (9.059) (335)

Emilia-Romagna: 404.078 (13.428) (478)

Piemonte: 369.347 (3.366) (205)

Lazio: 367.990 (17.812) (551)

Toscana: 262.899 (12.274) (396)

Puglia: 259.950 (4.201) (165)

Sicilia: 257.581 (19.949) (1.229)

Friuli Venezia Giulia: 109.405 (932) (79)

Marche: 108.174 (3.005) (101)

Liguria: 107.648 (1.749) (133)

Abruzzo: 77.649 (2.027) (99)

P.A. Bolzano: 74.302 (535) (39)

Calabria: 74.000 (3.402) (201)

Sardegna: 67.511 (7.363) (207)

Umbria: 60.258 (2.214) (135)

P.A. Trento: 46.957 (485) (42)

Basilicata: 28.154 (1.145) (49)

Molise: 14.082 (154) (11)

Valle d'Aosta: 11.929 (145) (22)

E intanto, a proposito di Covid, emergono i primi report ufficiali su come, durante le fasi più acute dell'emergenza sanitaria, le mafie si siano approfittate per fare 'welfare di prossimità' verso le fasce bisognose della popolazione. Un metodo d'azione tipico della criminalità organizzata, che offre "sussidi anche tramite la distribuzione di beni essenziali alle famiglie ed ottenendo così ulteriore consenso. Appare evidente, infatti, che l’aiuto assicurato non dallo Stato ma dalle organizzazioni criminali, incrementando il già forte malcontento e favorendo il dissenso, abbia creato, di contro, un pericoloso rapporto di gratitudine e dipendenza dalla criminalità organizzata, soprattutto tra i ceti sociali più vulnerabili, ampliando il numero dei soggetti disponibili ad accoglierne le richieste di collaborazione, soprattutto nel settore del trasporto e dello spaccio di sostanze stupefacenti". Lo si legge nella ’Relazione sulla prevenzione e la repressione delle attività predatorie della criminalità durante l’emergenza sanitaria', svolta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

