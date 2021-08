Maltempo a Brescia, esonda il fiume Oglio. Frana a Sonico, coinvolte auto: il video

16 agosto 2021 a

Maltempo a Brescia e in provincia: esonda il fiume Oglio, poi una frana a Sonico che ha sommerso alcune auto, con i vigili del fuoco al lavoro per verificare che non ci siano persone disperse o sommerse. In questo video, girato dall'elicottero dei vigili del fuoco, le terribili immagini del fiume esondato.

#Maltempo, perturbazione in Valcamonica nel bresciano, in corso interventi dei #vigilidelfuoco per il soccorso a persone, alberi pericolanti e autovetture bloccate. Nella clip la ricognizione del nostro elicottero per l'esondazione del fiume Oglio a Monno #16agosto pic.twitter.com/075Ac8RfNL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 16, 2021

Una frana a Sonico, come detto, ha travolto delle autovetture. Sul posto il team Usar dei vigili del fuoco della Lombardia per escludere la presenza di persone coinvolte. Interventi dei vigili del fuoco sono in corso in tutta la Valcamonica, colpita dal maltempo, per il soccorso a persone, alberi pericolanti e autovetture bloccate. Inoltre, a causa di un allagamento avvenuto a seguito dell’esondazione del fiume

Oglio, la strada statale 42 "del Tonale de della Mendola" è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 118,000 al km 123,000, all’altezza del territorio comunale di Monno.

