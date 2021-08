Afghanistan, atterrato a Fiumicino aereo con 70 persone a bordo . Draghi: "Al lavoro con Ue per soluzione crisi"

16 agosto 2021 a

L’aeroplano KC 767 dell’Aeronautica Militare è da poco atterrato all’aeroporto di Fiumicino. A bordo circa 70 persone, tra personale diplomatico italiano ed ex collaboratori afghani. Il volo, spiegano dal Ministero della Difesa, rientra nel piano per riportare in patria il personale dell’ambasciata italiana e nell’operazione Aquila Omnia per portare in Italia gli ex collaboratori con le loro famiglie (una ventina, a rischio ritorsioni se fossero rimaste in Patria). È il primo volo del ponte aereo messo a punto dal ministero della Difesa. Dopo l'evacuazione del personale diplomatico e connazionale, proseguirà l’evacuazione umanitaria dall’Afghanistan dei collaboratori del Ministero della Difesa e degli Esteri, nel più breve tempo possibile.

E intanto sono giunte le prime e attese dichiarazioni del premier Mario Draghi sulla vicenda del ritiro delle forze occidentali dall'Afghanistan, che ha lasciato praterie per la rapidissima riconquista talebana di vaste porzioni di territorio, culminata ieri con la presa di Kabul e la fuga del presidente Ashraf Ghani: "Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ringrazia le forze armate per le operazioni che stanno permettendo di riportare in Italia i nostri concittadini di base in Afghanistan" si legge in una nota, in cui si specifica come "l’impegno dell’Italia è proteggere i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione".

Un passaggio anche sui laboriosi colloqui internazionali in corso per affrontare le conseguenze della risalita talebana al potere, fra cui i diritti delle donne e i - pressoché certi - rischi di una nuova e massiccia ondata migratoria. "L’Italia è al lavoro con i partner europei per una soluzione della crisi, che tuteli i diritti umani, e in particolare quelli delle donne" prosegue la nota, chiarendo che "il Presidente è in continuo contatto con il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio".

