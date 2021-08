Incendi, Salvini a Zona Bianca: "Raddoppio delle pene per i piromani"

11 agosto 2021 a

"Voglio vedere questa gente in galera, sono assassini, quindi per i promani non ci deve essere scampo e la Lega propone il raddoppio delle pene per chi distrugge quel che è stato costruito con tanto impegno". Così Matteo Salvini ha risposto a Fuscaldo (Cs) ai giornalisti che chiedevano un commento all’emergenza incendi. "Ho chiesto ai miei parlamentari di presentare al più presto un provvedimento per raddoppiare le pene ed evitare il riutilizzo delle zone protette incendiate da questi criminali" ha poi detto Salvini a Zona bianca su Rete4. "Occorre investire in uomini, Vigili del fuoco, e mezzi - ha detto il leader della Lega - perchè abbiamo mezzi di elisoccorso ed antincendio vecchi. Nella prossima manovra bisogna mettere fondi per questo".

