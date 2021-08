San Benedetto del Tronto, maxi rapina con pistola in gioielleria: nella banda un finto postino

11 agosto 2021 a

Paura, stupore e tanta rabbia. C'è un tourbillon di sentimenti, solo in apparenza contrastanti, nel racconto del gioielliere titolare dell'oreficeria Malavolta, rapinata ieri pomeriggio, nel pieno centro di San Benedetto del Tronto, importante località balneare delle Marche. Erano da poco passate le tre del pomeriggio quando un uomo, vestito da postino, ha suonato il campanello. Ormai, da molti anni, tutte le gioiellerie sono dotate di un sistema di porte blindate. Che si aprono sono dall'interno o con due tipi di chiavi differenti, usate contemporaneamente. Il titolare, Giacinto Malavolta, ha visto all'uscio di ingresso un postino. O almeno, quello che appariva, oltre ogni ragionevole dubbio, un portalettere. Gli ha quindi aperto, convinto di dover firmare una raccomandata o ritirare un pacco. A quel punto l'azione dei malviventi è stata fulminea. Il finto postino ha fatto entrare i suoi tre complici. Che si sono palesati al gioielliere come ladri. Con i quali era meglio non scherzare.

Uno dei quattro delinquenti ha tirato fuori una pistola e l'ha puntata verso Giacinto Malavolta. "Mi hanno strattonato, bloccato e tenuto fermo per tutta la durata della rapina. Parlava solo uno degli uomini, era italiano e non aveva grandi inflessioni dialettali. Mi diceva di stare fermo e calmo e che non mi sarebbe successo nulla. In pochi secondi hanno fatto razzia di gioielli e orologi, poi l’uomo mi ha spinto via e sono fuggiti di corsa". La gioielleria si trova nell'isola pedonale di San Benedetto del Tronto. Un dettaglio molto importante, che ha consentito ai quattro malviventi di allontanarsi dal negozio del tutto indisturbati. In pochi attimi hanno raggiunto la loro auto, parcheggiata nella vicina via Raffaello Sanzio. "Non appena sono usciti dalla gioielleria li ho inseguiti - ha ricordato Giacinto Malavolta - Li ho visti salire in macchina e dalla rabbia ho tirato nella loro direzione il tavolino di un bar".

Il colpo, questo appare evidente, è stato studiato nei minimi dettagli. Anche l'ora scelta non è casuale. Il caldo e la voglia di andare al mare trasforma quell'area pedonale in un'oasi quasi deserta alle tre del pomeriggio. I delinquenti, fuggiti a bordo di una Ford C Max bianca, hanno rubato anche numerosi orologi Rolex di grande valore. Gli inquirenti, in queste ore, stanno scandagliando a fondo le immagini delle videocamere di sorveglianza. Di tutta la zona. Sarebbe importante, per gli uomini in divisa, capire in quale direzione siano fuggiti i ladri. Questi ultimi non hanno mai tolto la mascherina chirurgica anti Covid dal volto e, con ogni probabilità, indossavano delle parrucche, di quelle utilizzate dagli attori teatrali. Ora è caccia all'uomo, nelle Marche e nel vicino Abruzzo. Ma non viene sottovalutata nemmeno l'ipotesi investigativa di una fuga in gommone verso le coste della vicina Croazia.

