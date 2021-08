Incendi, Calabria: un'altra vittima nel reggino. Regione chiede stato d'emergenza

11 agosto 2021 a

Un'altra vittima a causa degli incendi in Calabria. Un uomo di 79 anni è morto a Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, anch’egli a causa delle fiamme come il pensionato 77enne deceduto stamani a Grotteria, sempre nel Reggino. Il 79enne era dato per disperso fin quando il suo cadavere è stato trovato nel tardo pomeriggio. È morto a causa delle ustioni riportate. A Vinco, zona pedemontana di Reggio Calabria, 4 persone sono state ustionate dalle fiamme, tre di loro sono finite al pronto soccorso e un quarto è meno grave.

E intanto, è notizia di ora che la Giunta regionale della Calabria, su proposta del presidente Nino Spirlì, ha deliberato la richiesta al Governo di dichiarazione dello stato di emergenza "in relazione agli eventi calamitosi derivanti dalla diffusione di incendi boschivi che stanno interessando il territorio della Calabria". Nel provvedimento si legge che "il territorio della Calabria è stato diffusamente interessato, già a partire dal mese di giugno 2021, da un numero estremamente rilevante di incendi boschivi e di interfaccia che hanno provocato ingenti e gravi danni all’intero ecosistema regionale, ivi comprese le colture agricole, gli allevamenti, gli insediamenti civili, rurali ed industriali".

Una situazione che, fra fine luglio e inizio agosto, si è avvitata sempre più su se stessa, causando perdite di vite umane, e ingenti danni ad attività economiche, abitazioni e al patrimonio boschivo regionale, in parte anche patrimonio Unesco. "Tuttora insiste, in tutta la regione -prosegue la nota - una situazione di criticità tale da aver indotto il presidente della Giunta, unitamente al direttore generale del dipartimento di Protezione civile, a richiedere al presidente del Consiglio dei ministri lo stato di mobilitazione nazionale".

