Violenza di gruppo su ragazza 18enne a Lignano Sabbiadoro: indagati in cinque

Avrebbero violentato una ragazza di 18 anni dopo averla attirata nella loro casa di Lignano Sabbiadoro: con questa accusa sono indagati cinque ragazzi, fra i diciassette e i ventuno anni. La violenza di gruppo si sarebbe consumata nel pomeriggio di ieri, 10 agosto: la vittima, incontrando a passeggio per il lungomare di Lignano tre ragazzi che già conosceva, sarebbe stata invitata ad andare nel loro appartamento, dove poi - secondo la denuncia - sarebbe stato posto in essere l'abuso. In seguito, si sarebbero aggiunti altri due ragazzi, arrivati successivamente.

L’episodio è venuto fuori in un secondo momento, quando la giovane è riuscita a uscire dall’appartamento. La ragazza è stata portata in ospedale e sottoposta al protocollo per la violenza, poi ha raccontato tutto agli agenti della squadra mobile di Udine, che hanno iscritto nel registro degli indagati i cinque.

Notizia in aggiornamento

