Istat, in Italia meno spostamenti per studio e lavoro con il Covid. Aumenta l'uso dell'auto

Addio autobus e mezzi pubblici, più auto private. Il Covid ha stravolto la geografia sociale degli italiani, partendo dalle abitudini ordinarie, come gli spostamenti. Tra lockdown, limitazioni e smartworking, la mobilità è cambiata e anche in prospettiva il ritorno alla situazione preesistente appare improbabile, almeno per i prossimi mesi. E’ il risultato di uno studio Istat, “La mobilità degli italiani, le intenzioni per il prossimo autunno”.

La situazione ante-covid sanciva che l’80% del campione si spostava per varie esigenze intorno alle 5 volte a settimana, mentre il 13% da uno a quattro volte. Nel dopo pandemia, invece, quanti prevedono di spostarsi almeno 5 volte diminuisce al 68,1%, mentre quanti prevedono di annullare gli spostamenti per il prossimo autunno saranno il 10,3%. Il 2% degli intervistati, infatti, preventiva di dover andare fisicamente sul luogo di studio o lavoro meno di una volta alla settimana.

Poi ci sono i mezzi di trasporto. Qui, metro, tram e autobus verranno scelti dal 22,6% degli intervistati, in calo di quasi 5 punti percentuali. Simmetrico aumento, invece, lo troviamo in relazione all’automobile privata, che passerà dal 44 al 50%. Paradossalmente, un lieve calo viene registrato per bicicletta e monopattino. Quest’ultimo, è stato il gadget della mobilità post pandemica, in molti casi cambiando (in peggio) il volto delle nostre città, dove spesso si collocano veri e propri cimiteri a cielo aperto per lo strumento in sharing. Non è infatti difficile imbattersi in piccole distese di monopattini abbandonati, che spesso rendono persino difficile il transito per i pedoni. E’ importante, tuttavia, comprendere le ragioni delle scelte. La maggior parte di quanti dichiarano di non volersi spostare utilizzando i mezzi pubblici rivendicano la paura del contagio come motivazione. Un elemento di cui tener conto, specie in vista della riapertura delle scuole.

