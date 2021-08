Papa Francesco al telefono durante l'udienza generale: gli passano il cellulare e lui interrompe il discorso

11 agosto 2021 a

Un piccolo imprevisto che sta facendo il giro della rete, suscitando la curiosità di tanti: una telefonata urgente, evidentemente non pronosticata, e il Papa interrompe l’udienza generale di oggi per rispondere. E' successo poco prima che finisse il tradizionale incontro con i fedeli nell'Aula Paolo VI. Papa Francesco è stato avvicinato da un suo assistente, che gli ha dato un cellulare. Il Pontefice si è alzato dal proprio scranno, ha preso il telefono e ha avuto, davanti a un pubblico incuriosito che si avvicinava per quanto possibile, una breve telefonata, al termine della quale è tornato e ha concluso l'udienza. E sono in molti a chiedersi quale interlocutore, o quale fatto, sia così importante da portare ad interrompere un'udienza papale nel bel mezzo del proprio svolgimento.

Durante il discorso del Pontefice, il ricordo commosso di Padre Olivier Maire: "Con molto dolore, ho appreso l’omicidio di Padre Olivier Maire. Rivolgo le mie condoglianze alla Comunità religiosa dei monfortani a Saint-laurent-sur-Sèvre, in Vendée, alla sua famiglia e a tutti i cattolici di Francia. Vi assicuro la mia partecipazione e la mia vicinanza spirituale. A tutti la mia benedizione!" ha detto Bergoglio, esprimendo la proprìa solidarietà alla comunità francese della Vandée (Ovest della Francia), per la barbara uccisione di padre Olivier Maire, il religioso ucciso nella notte tra domenica e lunedì da un rifugiato ruandese che aveva accolto nella sua comunità. Il criminale, il quale ha confessato l’omicidio del missionario, era già noto alle forze dell’ordine per essersi auto dichiarato colpevole dell’incendio della cattedrale di Nantes dello scorso anno.

Anche se considerato come una persona psicologicamente instabile, il ruandese era stato ospitato presso la comunità di padre Olivier Maire in attesa del processo sulla cattedrale di Nantes e durante questo periodo non aveva arrecato problemi. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo escludendo moventi terroristiche. Secondo le indagini la morte è dovuta a sei colpi violenti assestati sulla testa, senza riuscire però a determinare la natura dell’arma del delitto. Su Twitter anche il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso vicinanza alla comunità: "La sua generosità e il suo amore per gli altri si riflettevano nei suoi tratti del viso. In nome della nazione, rendo omaggio a padre Olivier Maire. Rivolgo i miei pensieri ai monfortani e a tutti i cattolici di Francia. Proteggere coloro che credono è una priorità".

