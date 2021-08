Green Pass, il Viminale: "Se il certificato è falso multa al cliente"

11 agosto 2021 a

La circolare del Viminale ha fatto chiarezza ad ampio raggio sul Green Pass e gli eventuali controlli dei documenti delle persone che esibiscono la certificazione verde. Il Viminale ha poi tranquillizzato i gestori che temevano di dover pagare multe se nel locale nel caso in cui venisse individuato un cliente con Green Pass contraffatto, la circolare infatti sottolinea che "qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione e l’intestatario della medesima, la sanzione si applica solo all’avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente". È poi un post pubblicato sulla pagina di Palazzo Chigi su Instagram a ricordare che "per verificare se una Certificazione verde è autentica bisogna utilizzare l’app gratuita VerificaC19 installata su un dispositivo mobile (non è necessario avere una connessione internet). L’app non memorizza le informazioni personali sul dispositivo del verificatore".

Green Pass, il Viminale: si potranno chiedere i documenti "nei casi di elusione delle norme"

Il Viminale sui controlli ha individuato due fasi: "La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte di chi intende accedere alle attività. La seconda nella dimostrazione della propria identità mediante un documento che ha come scopo contrastare i casi di abuso o di elusione". La seconda è "a richiesta dei verificatori" e quindi "dei pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni". Per i gestori rimane "la natura discrezionale sulla verifica dell’identità della persona che esibisce la certificazione", che diventa però "necessaria quando appaia la manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella stessa certificazione".

Green Pass falsi, retata della polizia contro i furbetti del certificato. Li vendevano su Telegram

In merito si era espresso anche il Garante della Privacy in risposta a un quesito della Regione Piemonte. L’Authority - sostanzialmente confermando le linee guida del Viminale - concede il via libera alla "possibilità" per i gestori di controllare i documenti di identità, ma senza prevedere obbligo: "Le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono indicate nell’articolo 13 del Dpcm del 17 giugno 2021 e quindi anche i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi".

Il Garante della Privacy: "I gestori dei locali possono controllare i documenti"

