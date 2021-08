Oroscopo del Corriere di mercoledì 11 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

10 agosto 2021 a

Ecco le nuove previsioni dell'oroscopo del Corriere dei dodici segni zodiacali per la giornata di mercoledì 11 agosto 2021.

ARIETE

Questo è un periodo meraviglioso per nuove conoscenze. Non siate aggressivi, lasciatevi incontrare. Ci sono occhi che vi aspettavano.

TORO

Vi sentite senza scampo? Ma è proprio quando siete messi alle strette che sapete dare il vostro meglio. Oggi non vi tirerete indietro.

GEMELLI

Se continuate a farvi troppi problemi non vivrete mai. Siate intra- prendenti e poi state a vedere. La vita non delude mai.

CANCRO

Sperate che la situazione avversa si possa risolvere presto per programmare il futuro con la dolce metà. Abbiate ancora un po’ di pazienza.

LEONE

Le discussioni a volte pos sono servire per risolvere piccoli conflitti inevitabili in famiglia. Parlate senza filtri e chi vi vuole bene vi capirà.

VERGINE

Ridendo e scherzando, vi siete innamorati. Ora dovete soltanto trovare il coraggio e le parole giuste per dichiararvi all’interessato...

BILANCIA

Il lavoro oggi porterà grosse soddisfazioni. Fatene tesoro per il futuro, perché sono in arrivo nuovi impegni e traguardi da raggiungere...

SCORPIONE

Trascinare le discussioni non serve a niente e soprattutto non vi aiuta a rilassarvi e a sentirvi meglio. Sorvolate sulle piccole incomprensioni.

SAGITTARIO

Non sempre quello che desideriamo si realizza, bisogna imparare ad accettarlo e andare avanti anche quando il destino ci rema contro.

CAPRICORNO

Potete ritenervi davvero fortunati: le persone che vi circondano stravedono per voi e farebbero qualsiasi cosa per vedervi sempre felici.

ACQUARIO

Se il rapporto di coppia non vi dà soddisfazioni, è il momento di parlare chiaro al partner. Per far funzionare una storia occorre essere in due.

PESCI

Quando qualcosa non vi sta bene tendete a dirlo senza problemi. Attenzione a non esagerare con le parole se non volete creare tensioni.

