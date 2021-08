Covid, 4.200 nuovi casi 22 morti: in crescita i ricoveri. Il tasso di positività sale al 4%

09 agosto 2021 a

a

a

In aumento ricoveri ordinari e ricoveri in terapia intensiva, oltre a una crescita del tasso di positività. Questi in sintesi i numeri di lunedì 9 agosto per quanto riguarda il bollettino sulla situazione della pandemia da Covid in Italia. Numeri da prendere con le dovute molle, in considerazione del fatto che di lunedì i tamponi effettuati sono molti di meno rispetto agli altri giorni della settimana.

Covid, Trump e il vaccino: "Ho evitato cento milioni di morti. Ora i nostri figli tornino a scuola"

Sono 4.200 i nuovi contagi da Covid in Italia (domenica 8 agosto erano stati 5.735), secondo i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 22 morti (domenica erano stati 11) che portano a 128.220 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 102.864 tamponi, con un tasso di positività che sale al 4% (rispetto al 2,8% del giorno precedente).

Covid, perdita dei capelli anche sei mesi dopo la malattia: tutte le cause

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.786 (domenica 8 erano state 2.631), con un aumento di 155 persone rispetto al giorno precedente mentre sono 323 i ricoverati in terapia intensiva (24 in più rispetto a ieri), con 39 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.157.520 i guariti (+1.589) e 114.855 gli attualmente positivi (+2.589 ). A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Sicilia (923), l’Emilia Romagna, (642), la Toscana (492) e il Lazio (474). Intanto il virologo Fabrizio Pregliasco ha lanciato un nuovo allarme sulla relazione tra clima e virus: "Una Terra sempre più calda sicuramente può incidere su modificazioni della presenza e del tipo di agenti virali e batterici con cui ci ritroveremo a combattere. Qualche altra pandemia c’è da aspettarsela", le parole all'Adnkronos salute del docente dell’Università Statale di Milano, che ha commentato appunto l’allarme lanciato dal Rapporto Onu sui cambiamenti climatici.

Green Pass falsi, retata della polizia contro i furbetti del certificato. Li vendevano su Telegram

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.