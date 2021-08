Jacobs e Tortu, rapporti incrinati: "Un saluto mancato, un complimento non fatto…"

09 agosto 2021 a

Che i rapporti tra Marcell Jacobs e Filippo Tortu non fossero al massimo livello si era capito poco dopo la straordinaria vittoria del ragazzo nato in Texas nei 100 metri, un oro all'Olimpiade con 9"80 che ha fatto il giro del mondo lanciando Jacobs nel firmamento dello sprint. Eppure sino a pochi mesi fa l'Italia della velocità puntava tutto su Tortu, il ragazzo milanese con origini sarde capace di firmare i nuovi primati nazionali. Prima che sulla scena irrompesse Jacobs. Un cronista di razza come Giampiero Galeazzi, nel corso di una intervista, aveva fiutato l'aria: "Tortu ha vinto contro tutti, ha vinto pure contro Jacobs… che l'aveva cancellato, l'aveva sportivamente ammazzato. E mi sa che tra i due c'è pure un po' di freddo, non si prendono tanto. L'ho capito dalle interviste dopo l'oro. Filippo era un po' sulle sue quando gli chiedevano di Jacobs…".

Una giusta intuizione considerando anche le parole di Jacobs dopo il trionfo nei 100 metri: "Se ho parlato con Tortu dopo domenica? Non ho avuto modo d'incontrarlo, ma dobbiamo preparare al meglio la staffetta". Possibile che il velocista milanese non avesse detto mezza parola di congratulazioni al fresco campione olimpico, che nelle ore successive all'oro aveva incontrato tutta Casa Italia, per non parlare dei colleghi dell'atletica leggera? Possibile. Perché nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, proprio Jacobs oggi parla di rapporto incrinato.

"Tra noi non c'è più il feeling di una volta? I ruoli si sono invertiti, ora tiro io. Nel passaggio può darsi che qualcosa abbia incrinato la fiducia reciproca. Un saluto mancato, un complimento non fatto. Ma conosco bene Filippo, lo stimo e so che certe cose non arrivano direttamente da lui. E dopo quello che ha fatto in finale…" ha dichiarato senza peli sulla lingua Jacobs. Urge un chiarimento tra i due assi dell'Italia, proprio per il bene della velocità azzurra mai cosi dominante nella storia dopo anche il successo della staffetta 4x100 che ha visto proprio Tortu decisivo nell'ultima frazione.

