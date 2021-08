Circolo degli anelli, siparietto Jury Chechi-Roberto Bolle: il super stretching dell'acrobata

08 agosto 2021 a

a

a

Una simpatica sfida imprevista, raccolta e vinta - almeno secondo i conduttori - dall'acrobata Jury Chechi, durante l'ultima puntata de 'Il circolo degli anelli' su Rai2. L'acrobata era infatti stato 'chiamato a duello' in differita da Roberto Bolle, intervistato a Milano dai microfoni Rai: "Vediamo se riesce ancora a fare questo...e ho anche i jeans stretti" ha detto Bolle, esibendo una scioltezza muscolare invidiabile che gli ha permesso di afferrare la gamba e portarla all'altezza del viso, stando in piedi.

Olimpiadi, Tortu: che occhiali all'arrivo in Italia! Il siparietto con Jury Chechi: "Se mi ridai del lei ti corro dietro"

Sulle prime sembrava che Jury Chechi non avrebbe accettato il guanto di sfida: "Datemi una settimana, ci vuole allenamento...". Ma poi l'acrobata non ha saputo resistere alla prova e, in diretta televisiva, è riuscito nello stesso esercizio ginnico (durante le trasmissioni serali del programma a tema olimpico aveva già abituato i telespettatori a performance simili). Un simpatico siparietto fra due grandi campioni nelle rispettive discipline. E lo studio televisivo ha decretato la vittoria di Chechi.

Circolo degli anelli, i genitori di Lucilla Boari: "E' la nostra vita, la accettiamo incondizionatamente"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.