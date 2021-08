Olimpiadi, Tortu: che occhiali all'arrivo in Italia! Il siparietto con Jury Chechi: "Se mi ridai del lei ti corro dietro"

08 agosto 2021 a

Occhiali importanti per Filippo Tortu, subito intercettato allo sbarco in aeroporto insieme ad Antonella Palmisano per una chiacchierata con Jury Chechi & co. a 'Il circolo degli Anelli'. Filippo si è presentato davanti alla telecamera con un paio di vistosi occhiali a 5 anelli, come quelli del simbolo dei giochi olimpici. Ai complimenti dei conduttori, il velocista azzurro ha risposto: "Ce li ho dal 2014, li ho portati da casa!"

"Ho avuto poco tempo per pensare - ha poi spiegato Tortu sulle emozioni provate durante il viaggio di ritorno - perché ho dormito tutto il volo, erano tre giorni che non chiudevo occhio. Però è bellissimo tornare in Italia e trovare questa fantastica accoglienza. E' ancora più bello dei giorni che abbiamo appena passato a Tokyo" ha aggiunto. Poi il simpatico siparietto con Jury Chechi. "Grazie perché ci hai fatto vivere un'emozione destinata a rimanere nella storia dell'atletica" gli dice il ginnasta, e lui risponde "Grazie a lei" mandandolo ironicamente su tutte le furie: "Se mi dai del lei ti corro dietro, e guarda che ti prendo..." ha risposto Chechi, suscitando l'ilarità di tutti i presenti.

Durante l'intervista, spesso inframezzata da ovazioni che arrivavano dal bagno di folla che aspettava gli atleti all'arrivo, ha parlato anche Antonella Palmisano, oro nella marcia 20km: "Se ho pensato a cosa abbiamo dato all'Italia? Ho pensato più che altro a tenere alto l'onore della nostra bandiera e trasmettere emozioni, che poi sia andata anche nel modo migliore ne siamo tutti contenti" ha detto l'atleta azzurra, spiegando anche da dove ha trovato l'energia per lo strappo finale. "Negli ultimi 3km è stato il tricolore a spingermi, il traguardo si avvicinava e io avevo solo la nostra bandiera in testa".

