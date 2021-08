Olimpiadi, l'addio social di Jacobs a Tokyo 2020: "2 medaglie e l'onore di essere portabandiera, grazie Italia"

08 agosto 2021 a

Un messaggio di commiato con i fiocchi per Marcell Jacobs, alias Crazylongjumper (il suo nickname su Instagram). L'uomo del destino per gli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo, che ha regalato all'Italia l'epico oro nella finale 100 metri e ha contribuito decisivamente all'altrettanto leggendaria vittoria italiana nella staffetta 4x100, saluta il Giappone con un pensiero affidato al proprio canale social, dove esprime tutta la gioia per questa esperienza indimenticabile e ringrazia il suo Paese, l'Italia, e tutti gli italiani che lo hanno sostenuto dall'altro lato del mondo.

"Grazie Tokyo.. Neanche ad immaginarlo nel migliori dei modi mi sarei aspettato tutto questo! Due titoli olimpici e l’onore di essere porta bandiera alla cerimonia finale delle Olimpiadi! È e sarà un momento indimenticabile! Grazie a tutti voi che mi avete e ci avete sostenuto fin dall’inizio! E domani non vedo l’ora di atterrare in Italia!" è il pensiero della freccia azzurra, che "non vede l'ora di atterrare in Italia" dove gli atleti olimpici potranno finalmente assaporare l'affetto incondizionato che i tifosi sapranno riservare ai loro beniamini, protagonisti di un'Olimpiade da record per la formazione tricolore, che oggi grazie al bronzo delle farfalle della ginnastica ritmica si aggiudica in totale 40 medaglie, mai tante nella storia.

"È stata un’emozione super, pensare che stavo rappresentando l’Italia nella cerimonia di chiusura di questa Olimpiade è stato veramente bello" ha detto Jacobs una volta uscito dallo stadio e salito sul bus (domani la partenza per l’Italia) dopo aver fatto da portabandiera nella cerimonia di chiusura dei Giochi. "Con questa bandiera, nel 2021, abbiamo fatto qualcosa di incredibile - ha aggiunto - È stato stupendo condividere la cerimonia con i compagni di squadra che sono rimasti, e rivedere lo stadio per l’ultima volta, questo stadio che mi ha regalato davvero tanto".

