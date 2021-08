Meteo, arriva la settimana più calda dell'estate: a Ferragosto 40 gradi in tutta Italia

07 agosto 2021 a

a

a

Meteo rovente in Italia. Quella che culminerà con Ferragosto infatti sarà probabilmente la settimana più calda dell'intera estate. A causa infatti del rinforzo dell’Anticiclone nord africano le temperature aumenteranno in modo diffuso e consistente, con valori anche oltre i 40 gradi soprattutto al Centro sud.

Nel weekend temperature fino a 40 gradi, poi temporali e grandine

Analizzando maggiormente nel dettaglio la situazione, sulle Isole maggiori (Sardegna e Sicilia) non si escludono addirittura picchi di 45 gradi. Il caldo intenso proseguirà per tutta la prossima settimana e durerà con ogni probabilità anche durante il week end di Ferragosto. Al Nord le temperature tenderanno ad aumentare con caldo intenso da metà della prossima settimana: in questo settore si potrebbero facilmente superare i 35 gradi.

Weekend infernale, ecco quali città sono da bollino rosso

Il caldo potrebbe proseguire anche nel week end di Ferragosto: sabato 14 e domenica 15 agosto il tempo dovrebbe risultare stabile e soleggiato con solo qualche locale temporale pomeridiano sulle Alpi. Il clima resterà rovente con valori diffusamente sopra le medie stagionali. Temperature in aumento con valori massimi localmente oltre i 40 gradi sulle regioni meridionali, con probabili picchi fino a 45 gradi sulle Isole. Il caldo si farà sentire anche sulle regioni del Centro e in Emilia Romagna con picchi fino a 35, 38 gradi. Più basse le temperature al Nord, con valori compresi fra i 28 e i 33 gradi. Venti per lo più deboli a regime di brezza, salvo ancora dei locali rinforzi sui mari di ponente. Insomma, una settimana di caldo intenso praticamente in tutta la penisola, con gli italiani che quasi certamente affolleranno le località di mare, per un traffico da bollino nero.

Eventi meteo estremi, agricoltura in ginocchio: per la Coldiretti danni da oltre un miliardo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.