Capri, gabbiano ruba panino e viene ucciso a sassate: rissa in spiaggia, un ferito

07 agosto 2021 a

a

a

Una storia grottesca, sfociata in violenza. Nasce tutto da un sandwich che, ieri, un gabbiano in picchiata ha rubato a un bagnante nella spiaggia libera di Marina Grande, a Capri. Colazione rovinata per il malcapitato, ma la reazione è stata sicuramente sproporzionata: uno dei familiari del giovane, infatti, ha afferrato un sasso e lo ha scagliato contro il volatile, causandone la morte. Una gesto che sicuramente deve aver turbato i presenti, giunti per ammirare la bellezza del mare di Capri e godere di una giornata estiva, non certo per vedere episodi così sgradevoli.

Ragazza di 18 anni precipita dalla finestra di un hotel, volo di 7 metri: è grave in ospedale

Tra questi tre turisti spagnoli, anche loro in spiaggia, che hanno assistito alla sgradevole scena e sono andati ad infuriarsi con il responsabile per l'accaduto. Da lì è iniziato prima un alterco e poi una vera e propria zuffa. In cui, come spesso succede, ci ha rimesso il terzo incomodo, un dipendente caprese della società di trasporti della funicolare, che, intervenuto per calmare i bollenti spiriti, è stato ferito di taglio da un oggetto, forse il manico di un ombrellone, ed ha rimediato 25 punti di sutura alla gamba.

Offre sesso a pagamento con donne sposate, ma è una truffa on line: arrestato falso intermediario

La rissa si è conclusa solo grazie all'intervento della polizia e dei vigili urbani. Ma è già partita la richiesta della delegazione caprese dell'Unione Nazionale Consumatori al Prefetto di Napoli, affinché le spiagge di Marina Grande siano dotate di un presidio di sicurezza.

Sughi surgelati nel mirino per ossido di etilene, il marchio ritirato: occhio a carbonara e quattro formaggi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.