Offre sesso a pagamento con donne sposate, ma è una truffa on line: arrestato falso intermediario

La truffa corre sul web. Mai come in questa afosa estate 2021 si è assistito a tentativi di raggiri attraverso la rete. L'ultimo episodio, almeno a livello temporale, ha come scenario la città siciliana di Messina. Un uomo di quarantadue anni, originario di Siracusa, attraverso una serie di annunci su siti ad hoc, si presentava come una sorta di intermediario per una escort amatoriale. Ma di grande livello. Ovvero l'ultima frontiera del sesso a pagamento. Avere rapporti con donne comuni, per quanto belle, che si vendono in cambio di soldi. Costrette a ricorrere al meretricio, dopo aver perso il proprio lavoro. L'uomo raccontava di essere un suo amico, e di trattare a suo nome coi clienti.

Per un fatto di privacy, di riservatezza e di sicurezza. In molti sono caduti nella trappola. La truffa era ben organizzata. Foto finte, prese da annunci analoghi di paesi stranieri, di donne alle quali veniva oscurato il volto. Il truffatore esponeva le cifre con dovizia di particolari e poneva una sola condizione. Serviva un anticipo, che lui stesso avrebbe incassato. Una sorta di prova del nove dell'effettivo interesse del cliente. La scusa era abbastanza credibile. Trattandosi di una donna sposata, non professionista, era indispensabile avere la certezza dell'effettivo interesse del cliente. Una caparra in denaro era la garanzia che all'ora pattuita il focoso amante non avrebbe cambiato idea all'ultimo momento. Molti dei frequentatori di questi siti finivano per credere al falso intermediario. Anticipavano quando richiesto e ottenevano un indirizzo. Peccato che in quella via, a quel civico, vivesse sì una donna, ma del tutto ignara della truffa. E che, soprattutto, non si prostituiva. Il siracusano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Messina, è accusato di truffa e stalking.

Ai suoi clienti raccontava che la donna in questione si chiamava Roberta, era tanto timida e riservata quanto disinibita e focosa sotto le lenzuola. Le indagini sono partite dalle denunce di due donne, entrambe ignare del raggiro del quarantenne, che si erano viste arrivare decine di uomini alla propria porta di casa. Alcuni, comprendendo di essere stati fregati, se ne erano andati imprecando. Altri invece, convinti che le donne fossero parte dell'ingranaggio, avevano preteso di avere rapporti sessuali. E di fronte al rifiuto più assoluto, avevano iniziato ad urlare e a minacciare di usare la violenza per ottenere ciò che credevano di aver "regolarmente" pagato. Gli agenti della questura messinese hanno così iniziato ad indagare, mappando i portali di escort più diffusi. Il malvivente è stato fermato anche grazie alle testimonianze dei clienti truffati. Il quarantenne si trova agli arresti domiciliari e nelle prossime ore sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari, a cui dovrà chiarire la propria posizione. Una storia squallida, di raggiri e vendita di emozioni. Un tot al chilo.

