Olimpiadi, il medagliere del 7 agosto: la classifica. Italia in lotta con Germania e Olanda

07 agosto 2021 a

a

a

Ancora una medaglia per l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo, in Giappone. Con 39 medaglie l'Italia continua ad alzare il livello della sua Olimpiade sempre più storica. Il precedente record (36 medaglie, a Los Angeles 1932 e Roma 1960) è ormai stracciato. Ci pensa il lottatore Abramo Conyedo a portare ancora più in alto l'Italia con una medaglia di bronzo. L'Italia, dopo aver raggiunto anche la settima posizione, si trova all'ottavo posto (provvisorio) nel medagliere di Tokyo. A oggi, sabato 7 agosto, infatti il podio dei Giochi Olimpici è detenuto sempre dalla Cina con 38 ori, 30 argenti e 18 bronzi (totale 86). Poi gli Stati Uniti con 34 ori, 38 argenti e 32 bronzi (totale 104) e in terza posizione il Giappone con 25 ori, 12 argenti e 16 bronzi (totale 53).

Conyedo bronzo nella lotta libera, medaglia numero 39 per l'Italia

Naturalmente la classifica è ancora in evoluzione visto che ci sono ancora diverse gare nella giornata di oggi, la quattordicesima, dell'Olimpiade. Il bronzo di Ambramo Conyedo nella lotta libera permette agli azzurri di inserire nella bacheca 10 ori, 10 argenti e 19 bronzi (totale 39). Italia in piena lotta con Germania (10, 11, 16, totale 37) e l'Olanda (10, 10, 12, totale 32). Al quarto posto del medagliere c'è la Gran Bretagna, poi il Roc (comitato olimpico russo) e l'Australia. Chiude la top ten la Francia (7, 12, 11, totale 30).

Incredibile oro per la staffetta 4x100: l'impresa di Patta, Jacobs, Desalu e Tortu

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.