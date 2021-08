Oroscopo del Corriere di domenica 8 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

07 agosto 2021 a

Ecco le nuove previsioni dell'oroscopo del Corriere dei dodici segni zodiacali per la giornata di domenica 8 agosto 2021.

ARIETE

Tutto è bene quel che finisce bene, ma se va bene per tutto il giorno è meglio. I pianeti vi incoraggiano ad osare: avrete grandi soddisfazioni.

TORO

La domenica non è sinonimo di festa oggi, non nel vostro cuore almeno: vi sentite il peso del mondo sulle spalle, anche se non lo avete.

GEMELLI

L'intraprendenza non sarà la vostra peculiarità odierna: cercherete più che altro di appoggiarvi alle iniziative degli altri, a qualcuno può dar fastidio.

CANCRO

Conversare è uno dei modi più piacevoli di passare il tempo, ma dipende ovviamente anche dagli interlocutori: oggi qualcuno non ne avrà voglia.

LEONE

Lo spirito positivo vi porta ad andare oltre i vostri stessi limiti: se sarete impegnati in attività sportive, è possibile che oggi abbiate davvero successo.

VERGINE

Il tempo è il vostro miglior alleato eppure è anche un nemico: non c'è fretta per ottenere un risultato, ma voi vorreste subito chiudere i conti.

BILANCIA

Restare seduti sul divano non sarà il massimo obiettivo possibile in una domenica d'agosto, ma se è quello che vi va di fare, fatelo.

SCORPIONE

Tutto quello che desiderate è restare tutta la giornata all'aria aperta e nessuno vi vieta di farlo: magari andrete a dormire stanchissimi.

SAGITTARIO

La diversità di vedute si frappone tra voi e i vostri obiettivi: siccome il raggiungimento del risultato dipende anche dagli altri, trovate un compromesso.

CAPRICORNO

La tecnologia è vostra amica e potrebbe risolvervi più di un problema oggi. Peccato, appunto, che i problemi non manchino: giornata difficile.

ACQUARIO

Sentite puzza di bruciato e ovviamente la cosa non vi va a genio: trascorrerete la giornata a investigare su cosa non abbia funzionato, forse invano.

PESCI

La domenica vi sorride persino se dovrete lavorare. Gli impegni non mancheranno, in realtà, neppure per i vacanzieri, ma riuscirete a cavarvela.

