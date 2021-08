Monopattini, la stretta del Parlamento: allo studio obbligo di casco, divieto ai minori e limiti di velocità

07 agosto 2021 a

La deregolamentazione in tema di monopattini elettrici ha causato non pochi disagi, specialmente nelle grandi città, aumentando il rischio di incidenti e riempiendo i marciapiedi di mezzi lasciati alla bell'e meglio. Anche alla luce di ciò il Parlamento, attraverso la Commissione trasporti alla Camera, sta esaminando una legge ad hoc per introdurre una serie di regole più chiare sulla materia. Fra le misure sotto esame, ci sono anche l'obbligo del casco, il divieto di utilizzo per i minorenni e l'introduzione di limiti di velocità inferiori ai 30 km/h.

Ed è arrivata anche la piena condivisione del Codacons sulle nuove regole allo studio della commissione Trasporti alla Camera. "Da due anni chiediamo di adottare misure per incrementare la sicurezza stradale e tutelare l’incolumità di chi usa i monopattini - si legge in una nota - Nel settore regna infatti il far west anche a causa della carenza di norme nazionali che regolamentano l’utilizzo di tale mezzo di locomozione sempre più frequente sulle nostre strade".

In particolare, il Codacons chiede "non solo di vietarlo ai minori e rendere il casco obbligatorio per tutti gli utilizzatori di monopattini ma anche di introdurre l’obbligo di copertura assicurativa per tali mezzi, al pari di ciclomotori e automobili".

"Queste misure di buon senso - prosegue la nota - se attuate prima, avrebbero potuto evitare incidenti e feriti a bordo di monopattini, e scongiurare le tragedie registrate negli ultimi anni sulle strade italiane".

Anche l'associazione Consumerismo No Profit ha salutato con favore l'intervento parlamentare, snocciolando alcuni dati sugli infortuni: "In Italia i monopattini rappresentano una vera e propria giungla perché ogni comune si muove in ordine sparso, con regole estremamente diverse sul territorio - spiega il presidente Luigi Gabriele - Questo ha portato ad una escalation di incidenti, con ben 564 sinistri in Italia a bordo di monopattini solo nel 2020, 518 feriti e un decesso (nonostante il lockdown), con il conto delle vittime che sale a 3 morti solo nei primi sei mesi del 2021".

