M5S, Giuseppe Conte eletto presidente con oltre 62mila voti

Giuseppe Conte è stato eletto presidente del Movimento 5 stelle. Lo ha annunciato il reggente Vito Crimi: "I risultati parlano da soli, e danno l’idea di cosa la comunità del Movimento 5 stelle ha scelto per il proprio futuro. Gli aventi diritto sono 115.130, di questi hanno votato in 67.064, di questi hanno votato sì 62.242, hanno votato no 4.822. Visto il risultato e quanto prevede lo statuto, proclamo eletto primo presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte". Si è dunque oltre il 90% di voti favorevoli.

"Ce la metterò tutta per non deludere le vostre aspettative e restituire la massima dignità alla politica, quella con la P maiuscola, che piace a noi": questo l’impegno assunto da Giuseppe Conte dopo la votazione che lo ha eletto nuovo presidente del M5s. "Questi appuntamenti si stanno rivelando una grande festa di partecipazione democratica: lo statuto, la carta dei principi", ha osservato l’ex premier. "Anche la mia indicazione a presidente del nuovo corso del Movimento ha avuto il conforto della stragrande maggioranza dei votanti, che mi trasmette una grande energia e responsabilità", ha sottolineato Conte. "Il nostro progetto - ha aggiunto - punta agli obiettivi del 2030 e 2050 ma non vuole affatto trascurare le urgenze del presente e mira a coinvolgere una comunità di cittadini molto più ampia di quella attuale".

"Ennesima grande prova di partecipazione, ottimo risultato. Adesso ripartiamo più forti di prima con Giuseppe Conte presidente del MoVimento 5 Stelle", così il ministro Luigi Di Maio a conclusione del voto on-line sulla nuova piattaforma Skyvote, attraverso il quale gli iscritti al M5s hanno scelto il loro nuovo presidente.

