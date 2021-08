La star di Amici Kledi Kadiu: "Sulla nave Vlora sognavo un'altra vita. In Albania non perdevo uno show della Carrà"

06 agosto 2021 a

"Eravamo in 20mila sulla nave Vlora, molti, moltissimi giovani assetati di conoscenza e libertà, incoscienti e curiosi di sapere cosa c’era al di là del mare, convinti che avremmo lasciato per sempre l’Albania. La nostra delusione fu grandissima quando ci rimpatriarono tutti. Per molti di noi una sconfitta". Sono parole di Kledi Kadiu, ballerino, insegnante e attore albanese naturalizzato italiano. L'artista, noto al grande pubblico per essere stato per molti anni star televisiva ad Amici di Maria De Filippi, ha rievocato, in un'intervista all'agenzia stampa Adnkronos, lo storico sbarco della nave Vlora nel porto di Bari, 30 anni fa. Tra i passeggeri c’era anche lui, che ai tempi aveva solo 17 anni.

"Conoscevamo L’Italia attraverso la televisione. In particolare io non perdevo una puntata delle Maratone di Vittoria Ottolenghi e guardavo tutti gli show di Raffaella Carrà" ricorda Kledi. "A parte la delusione di essere rispediti in Albania -confessa a distanza di anni Kadiu - ricordo l’accoglienza calorosa degli italiani, la solidarietà nei nostri confronti, le parole del sindaco di Bari che avrebbe voluto aiutare tutti. Ma dovette scontrarsi contro i diktat della politica di allora".

Kledi, tra l'altro, sta per mettere in scena un emozionante omaggio alla 'divina' Carla Fracci: in occasione del Did Summer Edition MiMa, in anteprima il 26 agosto a Cervia, infatti, ci sarà ’Carla Fracci Mon Amour’ lo spettacolo a cura di Kadiu e Silvia Frecchiami, con la supervisione del marito e regista dell’étoile scomparsa Beppe Menegatti e presentato da Pino Strabioli. Un gran gala in cui alcuni tra i più noti ballerini saranno protagonisti di brani classici, tratti dal repertorio, accanto a coreografie moderne e creazioni inedite.

