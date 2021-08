Green pass, a Mirabilandia tamponi gratis: lunga fila all'ingresso

06 agosto 2021 a

Prima giornata di Green Pass anche al parco divertimenti di Mirabilandia, nel Ravennate: da questa mattina gli avventori possono entrare esibendo la certificazione verde, oppure sottoponendosi gratis a un tampone messo direttamente a disposizione dalla struttura, che ha arruolato dei medici allo scopo. Un'idea nata per venire incontro alle difficoltà poste dall'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione, che, per chi non è ancora vaccinato (o ha fatto la prima dose da meno di 15 giorni) causerebbe ai visitatori il disagio e il costo aggiuntivo del test, oltre al prezzo del biglietto (per una famiglia con figli, una cifra non indifferente).

"Fino ad ora è tutto tranquillo, abbiamo riscontrato molto interesse e molti complimenti", ha commentato Riccardo Marcante, direttore generale della struttura. I fans di Mirabilandia oggi non sono sembrati scoraggiati dalle nuove regole: in tantissimi si sono ordinatamente messi in fila all’ingresso, mentre per il tampone l’attesa massima prima di ottenerlo è stata di 10-15 minuti. "La stagione sta andando ben oltre ogni più rosea aspettativa - ha aggiunto Marcante - speriamo che continui a essere così nonostante la questione del Green pass che ci costringe a 'complicare' la vita ai nostri clienti. Nonostante questo facciamo il possibile per semplificarla assumendoci noi gli oneri di questa operazione, speriamo che i clienti apprezzino", conclude.

Secondo quanto riportato da Repubblica, questa mattina all'ingresso del parco giochi si registrava una lunga fila. Inoltre, sempre secondo l'edizione Bolognese del quotidiano romano, il direttore generale ha anche rivelato che, nei giorni precedenti all'entrata in vigore del Green pass, sono arrivati vari insulti da parte di gruppi No-Vax nei gruppi Telegram.

