Oroscopo del Corriere di sabato 7 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

06 agosto 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni dell'oroscopo del Corriere dei dodici segni zodiacali per la giornata di sabato 7 agosto 2021.

ARIETE

Il mattino non ha l'oro in bocca e si va avanti quasi senza spinta. Colpa dell'amore? Possibile, ma in generale vi sentirete fiacchi, ma almeno non nervosi.

TORO

Il problema principale della giornata sarà il clima? Se il caldo o le nuvole vi creano disagio, sarà meglio che rivediate le vostre prospettive.

GEMELLI

Vi sdoppiate volentieri altrimenti vi annoiate: sembrerà quasi che avrete il dono dell'ubiquità. Complimenti in arrivo da parte di tutti.

L'oroscopo di Paolo Fox della prima settimana di agosto: la classifica dei segni | Video

CANCRO

L'umore ballerino provoca scompensi: godetevi gli attimi in cui toccate il picco più alto, non ci vorrà molto per clamorose picchiate verso il basso.

LEONE

Il sabato estivo regala sorrisi, relax e divertimento. Ci sarà sempre una parte di voi che ambisce al lusso, ma oggi vi godrete ciò che avrete.

VERGINE

Una giornata piena d'amore vi aspetta senza che dobbiate fare grandi passi per guadagnarvela. Evidentemente ve la siete meritata in passato.

BILANCIA

Vivrete una giornata all'insegna della tranquillità. I pianeti e le stelle lavorano per voi: zero preoccupazioni, zero stress, zero problemi.

Oroscopo del Corriere di venerdì 6 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

SCORPIONE

I piaceri della vita sono al primo posto della vostra scala di priorità oggi: se qualcuno vi chiede una mano, è possibile che lo respingiate senza dubbi.

SAGITTARIO

Una telefonata allunga la vita, o quanto meno la vostra giornata. Le relazioni sociali, anche a distanza, oggi saranno molto importanti per voi.

CAPRICORNO

Oggi vi sentirete la montagna che dovrebbe andare da Maometto: vorreste tanto muovervi, ma vi sentite così pesanti che forse non ce la farete.

ACQUARIO

Il dolce e l'amaro si combinano in una giornata piena di contraddizioni. Siete così convinti delle vostre ragioni che non accettate la sconfitta.

PESCI

Il malessere fisico va di pari passo con quello interiore: difficile capire quale sia la causa e quale la conseguenza. Troverete rifugio nell’affetto dei cari.

Paolo Fox, l'oroscopo della settimana dal 24 al 31 luglio: la classifica dei segni zodiacali | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.