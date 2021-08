Valentino Rossi si ritira, Vasco lo omaggia con un post su Instagram

06 agosto 2021 a

Non si fermano i messaggi di commozione da parte di tutto il mondo, sportivo e non, per l'annunciato ritiro di Valentino Rossi dai circuiti MotoGP a fine stagione. Nel fiume di dediche e ringraziamenti, la leggenda del motociclismo è stata omaggiata da un'altra leggenda, stavolta del rock italiano: parliamo del suo grande amico Vasco Rossi, che lo ha pubblicamente celebrato con un lungo post su Instagram, dove ha ricordato la storia della loro amicizia.

Ecco la dedica del rocker di Zocca: " Valentino ha vinto, stravinto e vinto ancora. Ha vinto anche oggi, prendendo una decisione molto difficile. È un campione che chiude un’epoca: l’epoca di Valentino Rossi. Diventammo amici nel ‘96, lui aveva già iniziato a vincere mondiali ..nelle 125, avrà avuto sì e no 16 anni. Con lui in pista era sempre uno spettacolo guardare la gara. Fenomeno più unico che raro… Valentino resta in giro.. Il circuito adesso metterà alla prova i giovani che cresceranno con lui…C’è una nuova avventura che lo aspetta..Viva Valentino Rossi. Il campione di tutti i tempi.. in una parola : Il MIGLIORE !!"

Apprendiamo così che Blasco e Vale sono diventati amici nel '96, quando il motociclista era agli albori della carriera. Da lì ne è passata di acqua sotto i ponti. Valentino ha messo in bacheca 9 titoli mondiali ed è l'unico ad aver vinto in tutte le categorie: 125, 250, 500 e MotoGP. Ora, scrive Vasco, "c'è una nuova avventura che lo aspetta", con la certezza che lo sportivo classe '79, nella sua disciplina e non solo, è un campione di tutti i tempi, destinato a rimanere un'icona nel cuore di chi lo ha visto gareggiare e dei giovanissimi che conosceranno le sue leggendarie vittorie solo per tradizione orale.

