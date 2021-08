Olimpiadi, il medagliere del 6 agosto: la classifica. Italia settima con il record di sempre

06 agosto 2021 a

Giornata storica per lo sport italiano: le tre nuove medaglie - tutte d'oro - lanciano la spedizione azzurra nella storia. Con 38 medaglie l'Italia ha realizzato così la sua migliore Olimpiade superando i precedenti record (36 medaglie, a Los Angeles 1932 e Roma 1960). Le vittorie Antonella Palmisano, Luigi Brusà e della 4x100 lanciano così l'Italia in settima posizione nella classifica (provvisoria) del medagliere di Tokyo. Venerdì 6 agosto, infatti, il podio dei Giochi Olimpici è detenuto sempre dalla Cina con 36 ori, 26 argenti e 17 bronzi (totale 79). Poi gli Stati Uniti con 31 ori, 35 argenti e 31 bronzi (totale 97) e in terza posizione il Giappone con 24 ori, 11 argenti e 16 bronzi (totale 51).

Antonella Palmisano oro nei 20 km, dalla marcia il record olimpico di medaglie dell'Italia

Naturalmente la classifica è ancora in evoluzione visto che ci sono ancora molte gare nella giornata di oggi, la tredicesima, dell'Olimpiade. Le tre medaglie d'oro di Palmisano (20 chilometri marcia femminile), Brusà (karate -75 kg specialità kumite) e staffetta (4x100 maschile) permettono agli azzurri di inserire nella bacheca 10 ori, 10 argenti e 18 bronzi (totale 38). Al quarto posto del medagliere c'è la Gran Bretagna, poi il Roc (comitato olimpico russo), l'Australia e poi l'Italia. Gli azzurri in settima posizione superano la Germania (9, 11, 16, totale 36) sopravanzando anche Paesi Bassi (9, 10, 12, totale 31) e Francia (7, 11, 9, totale 27).

Busà d'oro nel karate: è la medaglia che batte il record di Roma 1960

