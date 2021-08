Vasco Rossi caduto dalla bicicletta: la foto della spalla lussata

06 agosto 2021 a

"Breaking news Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta … per fortuna niente di grave … un male boia pero’ #vogliounavitaspericolata"



Una brutta caduta dalla bici per Vasco Rossi, che gli è costata la lussazione di una spalla. E' lui stesso ad annunciarlo tramite la propria pagina Instagram, con una foto in cui vediamo l'articolazione fasciata da un vistoso tutore. Nulla di grave ma "un male boia", ha scritto Vasco, leggenda della musica italiana, che certo non ha perso il proprio spirito rock per questo infortunio: nella foto lo vediamo sorridente, mentre fa il "gesto delle corna" con il pollice aperto, tipico simbolo del genere musicale.

