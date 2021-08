Oroscopo del Corriere di venerdì 6 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

05 agosto 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni dell'oroscopo del Corriere dei dodici segni zodiacali per la giornata di venerdì 6 agosto 2021.

ARIETE

I sogni vi aiutano a tenere su il morale e il resto viene di conseguenza: l'aspetto più bello della giornata sarà l'armonia che regna in famiglia.



TORO

L'influenza di un amico o un parente migliorerà sensibilmente la tua giornata. Potresti chiedere a questa persona un consiglio specifico.



GEMELLI

Le notizie più belle arrivano dal fronte sentimentale: chi è in coppia avrà le risposte che cercava. Per i single novità molto piacevoli in arrivo.

CANCRO

Oggi vi affidate soprattutto alla buona sorte e ci sono molte possibilità che non vi volti le spalle. Non vergognatevene: la fortuna aiuti gli audaci.

L'oroscopo di Paolo Fox della prima settimana di agosto: la classifica dei segni | Video

LEONE

La famiglia sarà la cosa più importante in una giornata più complicata del previsto: per fortuna avete il sostegno immancabile dei vostri cari.



VERGINE

Le faccende domestiche prendono il sopravvento ma peseranno meno del solito. Le incombenze saranno accompagnate da uno spirito positivo.



BILANCIA

Qualcosa vi deluderà, ma non riuscirà a rovinarvi completamente la giornata: saranno molto preziose, in tal senso, le chiacchiere con amici.

SCORPIONE

Il caldo rischia di offuscarvi la mente, così fareste meglio a non ideare piani importanti per il futuro: godetevi la giornata così come viene.

L'oroscopo di giovedì 5 agosto: le previsioni di tutti i segni zodiacali



SAGITTARIO

Ci sono cose che non vanno, lo sapete e non fate nulla per nasconderlo. Questo è il vostro pregio più grande di oggi: la capacità di analisi.

CAPRICORNO

Dal lavoro alla vita sentimentale, oggi vi sembrerà di camminare sul filo del rasoio: dovrete fare molta attenzione a non perdere l'equilibrio, ma sarà dura.



ACQUARIO

Non è giornata di senso pratico: forse vi sarà più semplice spiegare la teoria della relatività che pigiare un tasto. A volte sarà imbarazzante.



PESCI

Oggi non avrete rivali: conquisterete il mondo grazie al vostro fascino. Non è soltanto una questione di look: riuscirete ad ammaliare le persone.

L'oroscopo di lunedì 2 agosto: le previsioni dei segni zodiacali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.