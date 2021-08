Hoara Borselli, l'affondo: "Senza coraggio non si vincono le guerre"

04 agosto 2021 a

"Riflettiamo sul fatto che dovremmo convivere con il Covid. Questo non significa non rispettare le regole. Inammissibile vivere perennemente con lo spettro della chiusura. Senza Coraggio non si vincono le battaglie e in questo qualcuno ha molto più coraggio di noi". E' la riflessione dell'opinionista Hoara Borselli.

L'ex attrice e modella toscana affida i suoi pensieri in merito ai propri canali social: "In Svezia con meno restrizioni non aumentano contagi e ricoveri, la Gran Bretagna registra i minimi storici e noi con 5000 contagi su 60 milioni siamo in stato di emergenza perenne e Green pass obbligatorio. Senza coraggio non si vincono le guerre".

