Matteo Bassetti passa alla moda, nuovo volto della Sartoria Litrico: Chi è l'infettivologo, moglie e figli

04 agosto 2021 a

a

a

Nuova veste per Matteo Bassetti, infettivologo dell'Università di Genova. Bassetti infatti sarà un nuovo volto della Sartoria Litrico. Un cambio di look e di immagine, dunque, per un uomo elegante che ha fatto della sobrietà e della severità un segno distintivo anche in tv.

Bassetti: "Variante delta enfatizzata dai media. Ad agosto sarà dominante in Italia ma i vaccini proteggono"

"Una sfida, la nostra, nata un po' per gioco - ha confessato all’Adnkronos Luca Litrico, erede e direttore creativo della sartoria omonima, nata nel 1951 -. Da tempo pensavamo ad un medico illustre come immagine del brand, come era accaduto, in passato, con nostro zio Angelo e il professor Barnard. Matteo Bassetti ci ha convinti sin dall’inizio e c’è stata subito, tra di noi, una straordinaria empatia. Il suo essere spesso in tv in giacca e cravatta è in fondo una forma di rispetto nei confronti di chi lo ascolta. Matteo Bassetti - ha proseguito Litrico - è una persona carismatica, estremamente educata e riservata, di grande gusto, ama l’arte, ricerca il bello anche nella vita privata, un lusso sofisticato, di qualità. E poi è un professionista serio, uno scienziato ma anche un uomo sportivo, che ama la vita all’aria aperta, con un corpo atletico, prestante. Si allena tutti i giorni per un’ora e mezza, fa ginnastica a corpo libero, jogging. Un messaggio importante che vogliamo trasmettere ai nostri clienti e che il professor Bassetti incarna alla perfezione".

Vaccino, bufera terza dose. Burioni gela le case farmaceutiche: "Non sappiamo se servirà"

Prossimo appuntamento quindi in passerella per il professor Bassetti? "No - ha risposto ancora Litrico -. Lo vedrei piuttosto in prima fila, nel parterre dei nostri défilé, tra gli ospiti più illustri. Però mi piacerebbe dedicargli una collezione". Per quanto riguarda la vita privata. Bassetti è sposato con la moglie Maria Chiara Milano Vieusseux. Dal loro matrimonio (con filmato passato anche per la trasmissione Domenica Live con Barbara D'Urso) sono nati due figli: Dante e Francesco.

Vaccino, Aifa approva Moderna per la fascia dai 12 ai 17 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.